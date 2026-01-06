日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」4時間スペシャル（後7・00）が6日に放送され、「timelesz」の松島聡（28）が新レギュラーを務めることが発表された。番組中盤でのサプライズ発表にスタジオは騒然。出演者からは「凄い、聡ちゃんだ！」と歓声が上がった。鶴瓶から「あっという間に俺を抜かすよ」と冗談交じりに紹介されると苦笑い。「緊張感がまた違いますよね。全然昨日寝られてないですし…」と心境を明かした。鶴瓶か