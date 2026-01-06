決勝を前日に控えた練習を前に、ボールを掲げて気勢をあげる桐蔭学園フィフティーン＝神戸市内（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会は７日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で決勝が行われ、史上６校目の３連覇が懸かる桐蔭学園（神奈川第１）は京都成章（京都）と対戦する。試合前日の６日は神戸市内のグラウンドで調整を行った。両校は昨春の全国選抜大会決勝で対戦。その時は桐蔭が３６─０で完勝し