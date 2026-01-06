【その他の画像・動画等を元記事で観る】HoneyWorksが担当する、2026年1月5日（月）よりテレ東系6局ネット、AT-X、BS日テレにて順次放送、dアニメストア・AnimeFestaにてWEB最速配信を開始するTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のOPテーマ「あいらびゅ♡」が1月6日より先行配信された。今回は、アニメ製作チームからオファーをいただき、アニメキャラクターとのコラボレーションというユニークなスタイルで、HoneyWor