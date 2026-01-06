ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00 予想0.4%前回-0.2%（前月比) 予想2.1%前回2.3%（前年比) 予想0.5%前回-0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.2%前回2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり） 22:30 ミランFRB理事フォックス・ビジネス番組出演 23:45 米PMI（