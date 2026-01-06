「こっちのはじいっぱいに書かないよ。この真ん中に書いて～」一文字 一文字丁寧に ゆっくりと…。東御市で30年以上続いている新春の書き初め大会です。６日は小中学生を中心におよそ70人が参加。「正月の朝」や「もち」などお手本を参考にしながらそれぞれの学年の課題を真剣に書いていました。Q.参加してどう？小学５年生「難しいけど書ければ楽しいし先生に教えてもらえるのも学べていいかと思いました」Q.どんなところが