■これまでのあらすじ妻は近所に住む「いい人だけど面倒くさい義母」との付き合い方に悩んでいた。朝からやって来ては料理の味付けなどに口を出し、「立派なお嫁さんになれるように頑張りましょうね」と言ってくるのだ。悪気がないのはわかるが、姑チェックのようで気が重かった。お義母さんはよかれと思ってやってくれている。悪気はなく、善意でしかない。でもそれが押し売りになってしまっていることに…本人は気づいていないの