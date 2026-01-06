経済界のトップが集まる新年祝賀パーティーが開かれました。日本経済にとって2026年はどのような年となるのでしょうか？出水麻衣キャスター「経済3団体主催による毎年恒例、新年祝賀パーティーがこちらで開かれています。多くの皆さんが駆けつけています。こちらに集まった企業トップの皆さん、2026年をどんな風に占うのでしょうか」まずは、最も関心が高い「物価高」について。私たちが日々立ち寄るコンビニ業界では…セブン＆ア