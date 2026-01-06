（東京中央社）台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）の李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）は6日、同処が東京都内で開いた新年会であいさつし、昨年は台日関係がこれまでで最も大きく進展した1年だったと振り返った。李氏は、昨年は林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）が訪日し、1972年の台日断交後初めて東京を訪問した外交部長になったと言及。8月に広島と長崎で行われた平和式典には、いずれも自身が駐日代表として