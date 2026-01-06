大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が5日（月）、2月14日（土）と15日（日）にAsueアリーナ大阪で行われるSVリーグ男子第12節のVC長野トライデンツ戦にて、『SUNTORY SUNBIRDS OSAKA “PINK COURT DAY”』を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 本イベントは「いつも応援してくれる女性ファンの皆様への感謝とともに、もっと楽しんでもら