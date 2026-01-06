【ロンドン共同】トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有に改めて意欲を示したことを受け、デンマークなど欧州の7カ国は6日「グリーンランドとデンマークの問題は住民らが判断する」とする共同声明を発表した。