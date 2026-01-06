公園で自慰行為か 公園で下半身を露出したとして、40代の男が逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区帯山に住む建設作業員の男(43)です。 男は、去年6月2日の午前10時半ごろ、熊本市南区奥古閑町にある公園で陰部を露出し、自慰行為をした疑いが持たれています。 保育士「子どもに危害が加わるといけない」 男は、公園の近くにある保育所の方向を向いて自慰行為をしていたとみられます。 保育士