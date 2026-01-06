6日（火）は何か物に触って、バチッときた方多かったかもしれません。空気が乾燥していて、東京の最小湿度は18％まで下がりました。7日（水）も空気の乾燥状態が続きます。火の取り扱いにご注意ください。7日朝は、日本海側の雪は止んでいますが、関東の南部や沿岸部で雲が広がり、一部みぞれや雪の降るところがありそうです。昼過ぎにかけて関東では雨や雪の降るところがあるでしょう。また、日本海側からも雨や雪が降り出しそう