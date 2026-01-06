マツコ・デラックスが、1月5日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に生出演。その様子に心配の声が集まっている。「新年一発めの『5時に夢中！』でしたが、株式評論家の若林史江さんが晴れやかな笑顔を見せる一方、マツコさんはどこか浮かない表情でした」（芸能記者）異変はこのあとも見られた。「マツコさんは、か細く枯れた声で『ごめんなさい。まだ全然やる気がなくて……』と漏らし、『早いねぇ、今年は。始まりが』とボヤ