ソフトバンクの山川穂高内野手（３４）が「軽量ボディー」にニンマリだ。６日はみずほペイペイドームを訪れ、約２時間のトレーニング。今オフは下半身への負担軽減やコンディションを安定させるため「１０キロ減量」をノルマに設定している。昨季終了時の体重は１１４キロ。「今１０７キロなんで、あと３キロですね」と報告し、順調な軽量化に手応えを感じ取っている。「しっかり練習もできている。何より体が軽いので、ちゃん