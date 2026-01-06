Image: NVIDIA もっと安く使えるようになれ〜。NVIDIAがCES 2026で、CPU・GPUなど6つのチップを一体的に設計してデータセンターをAIスーパーコンピュータとして構成する新プラットフォームを発表しました。その名も「Rubin」、ダークマターの存在を強く示した天文学者ヴェラ・ルービンにちなんでいます。コンシューマ向けの製品ではないんですが、AIの処理速度やさせられる思考量などに影響