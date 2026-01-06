今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんがドアを開けようとする様子。室内のドアの前に立ち、前足を伸ばして取っ手に触れる姿は、とても落ち着いた動きだったといいます。投稿はXにて、42万回以上表示され、3万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：ドアの前で『二足立ち』する猫→両方のおててを伸ばして…とんでもなく賢い『驚きの行動』】 両手でドアを開ける猫 今回、Xに投稿したのは「電波やくざ