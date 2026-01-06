陸上の吉居大和（23＝トヨタ自動車）と名古屋テレビ放送の尾形杏奈アナウンサー（26）が6日、結婚を発表した。吉居は自身のSNS、尾形アナはアナウンス局のSNSで発表した。 【写真】結婚を発表した吉居大和と尾形杏奈アナお似合いすぎる2ショット！ 吉居は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「私事ですが、1月5日に結婚しました 妻は、大学で知り合った 名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」と発