グラビアアイドルの凛咲子（りさこ）が10日にデジタル写真集「PICTURA（ピクチュラ）」（Eye Factory）を発売することを、このほど発表した。 【写真】これが“極上のSライン”！くびれからの曲線に目が離せない 凛咲子はB88-W55-H85という圧倒的なスタイルから、“極上のSラインボディ”と称される。グラビアだけでなく、2025年からはラウンドガールなどをつとめる「K-1 GIRLS 2025」に選ばれ、幅広い層から支持を集