台湾の国家安全局が2025年に発生した中国からのサイバー攻撃の分析レポートを公開しました。台湾は中国から1日当たり263万回ものサイバー攻撃を受けており、特にエネルギー施設への攻撃が増加していることが明らかになっています。國家安全局 - 2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析https://www.nsb.gov.tw/zh/#/公告資訊/新聞稿暨新聞參考資料/2026-01-04/2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析中国から台湾の重要