昨春センバツで１９年ぶりの優勝を成し遂げ、夏の甲子園では１７年ぶりに８強入りした横浜（神奈川）が６日、横浜市内の同校グラウンドで新年最初の練習を行った。村田浩明監督は、部員数が減少する中で新たな活躍機会の創出や投手の負担軽減を目的に、今年の公式戦から採用される指名打者（ＤＨ）制について、「出られる人も一人増えますし、そういった意味ではすごくうちにとってメリットしかない」と歓迎。すでに昨年中から