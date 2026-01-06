韓国の大ヒットドラマ「梨泰院クラス」で悪役を演じ注目を集め、人気俳優となったアン・ボヒョン（３７）が６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＥＯ」のコンテンツ「サロンドリップ」に女優のイ・ジュビン（３６）とゲスト出演し、色覚障害であることを明かして２人を驚かせた。番組冒頭、ＭＣのチャン・ドヨン（４０）はアン・ボヒョンに「覚えているか分からないけど、２０２０年の『ＭＢＣ放送芸能大賞』でＭＣを一緒にやっ