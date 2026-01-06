6日午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震が発生。その後も震度5弱などの地震が相次ぎました。松江市の商店街にある空きビルでは壁が崩れ、辺り一帯がれきが散乱しています。伯耆町内の町道の落石現場では、道路の真ん中に人と同じぐらいの石が落ちていて完全に道をふさいでいます。今回の地震では、ゆっくりと大きな揺れが長く続く「長周期地震動」を観測。鳥取県西部で4段階のうち最大の階級4が観測されまし