「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ多摩川」（６日、多摩川）後藤翔之（３９）＝東京・１０１期・Ａ２＝が準優１０Ｒでインから逃げ切って、３節連続の優出を決めた。「ターン回りは言うことない。行き足がいいし、レース足も良かった。伸び以外は上位。伸びも中堅上位あって悪くない」と手応えは抜群だ。好調の要因は「伸びが付くわけではないけど、ターン回りが良くなる。仕上がりも毎回いい」と調整面がうまくいっている