イギリス・ロンドンで5日、アメリカ・トランプ政権によるベネズエラへの軍事作戦やマドゥロ氏の拘束に反対するデモが行われました。郄島泰明記者：首相官邸前です、デモの参加者たちは軍事行動への反対、そしてイギリスはアメリカを非難しろと訴えています。5日、ロンドン中心部で行われたデモは、反戦団体などが呼びかけたもので、参加者たちは「ベネズエラへの戦争反対」などと書かれたプラカードを掲げ、イギリス政府の対