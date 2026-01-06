北日本の日本海側で大荒れの天気となる中、成人の日を含む10日からの3連休は10年に一度レベルの大雪をもたらす冬の嵐となる恐れがあり、関東でも雪が積もる可能性が出てきました。6日、青森・酸ヶ湯で今シーズン全国で初めて積雪が3メートルを超えました。日本有数の豪雪地帯に向かう道中、道路には雪が積もり対向車線は見えず、木々にも雪が積もり一面の雪景色となっていました。積雪が1m53cmを観測した12月と比較すると、積雪が