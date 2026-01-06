ラ・リーガは5日、12月の月間最優秀監督にマノロ・ゴンサレス氏（エスパニョール）が選出されたことを発表した。目下、スペイン注目の46歳が、12月の月間最優秀監督に選ばれた。先月に行われたラ・リーガにおいて、第15節でラージョ・バジェカーノ（⚪︎1−0）、第16節でヘタフェ（⚪︎1−0）、第17節でアスレティック・ビルバオ（⚪︎2−1）と対戦し、3戦全勝を成し遂げたエスパニョール。