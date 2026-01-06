セルティックは6日、マーティン・オニール氏が指揮官に就任したことを発表。契約期間は今シーズン終了までとなり、同指揮官は今季“2度目”の就任となる。セルティックは5日、成績不振を受けてウィルフリード・ナンシー前監督の解任を発表。ナンシー監督は先月3日に就任したものの、わずか1カ月の短命政権に終わった。そして白羽の矢が立ったのはオニール監督。同指揮官は、ブレンダン・ロジャーズ元監督の後任として昨年10月