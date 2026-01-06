歌手の長渕剛（６９）が親子２ショットを公開した。５日にインスタグラムを更新し「京都太秦で仕事を終えた文音と合流した」と長女で女優の文音（３７）と京都・愛宕念仏寺を訪れたことを報告。「『お父さん、お疲れ様！去年いろいろあったけど良く頑張ったね』『悔いなし！そんなＬｉｖｅだったよ、ありがとうあやちゃん！』快晴の京都の空は清らかに冷んやりと澄んでいる」と親子の会話を紹介し、２ショットをアップした。