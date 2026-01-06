2026年のテーマは“白をまとったいちご狩り”！ファミリーマートの人気企画「ファミマのいちご狩り」が、2026年1月6日よりスタート。今年は、“白をまとった”いちごスイーツやお菓子16種類が登場。今回は、フードライターである筆者が「本当においしかった」と感じたおすすめの商品を5つ厳選。ぜひチェックしてみてください。【画像】ファミマに聞いた！2025年に売れた「スイーツ」1. 「もちっと食感 いちごのクレープ」398円最初