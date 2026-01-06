中国国家発展・改革委員会の王昌林（ワン・チャンリン）副主任は5日、国務院新聞弁公室が行った記者会見で、「長江経済ベルトはすでに中国で科学技術資源が最も集中し、イノベーション・起業の活力が最も高い地域の一つになっている」と述べた。中国新聞社が伝えた。王副主任は、「長江経済ベルトは中国で産業が集積する重要な地域だ。ここ数年、当委員会は沿岸産業のグリーントランスフォーメーション（GX）を積極的に推進し、大