言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！少し悩ましいですが、解けたときの爽快感がたまらない問題です。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□しゃこう□□□□しん□□ざら答えを見る↓↓↓↓↓正解：はい正解は「はい」でした。▼解説それぞれの言葉に「はい」を入れると、次のようになります。はいしゃ（歯医者・敗者）こうはい（後輩・荒廃）はいし