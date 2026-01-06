Image: generated at whisk 2025年もたくさんのニュースがありましたが、僕らの視線は2026年に釘付けです。「そろそろ何か革命的なこと起きないかな？」なんて思っているあなた。ご安心ください。2026年はガジェット界にとって「大きな転換点」になりそうな気配がプンプンしています。噂の折りたたみiPhoneから、2億画素のカメラスマホ、さらにはChatGPTの「禁断のモード」まで。現時点で噂