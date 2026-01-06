「ジルスチュアート ビューティ」は、1月9日（金）から、花々のエッセンスを宿したメイクが叶うスプリングコレクションを、全国の対象店舗と公式オンラインショップで発売。現在、予約受付中だ。【写真】限定2色が登場！全6色のアイカラーパレット一覧■選べる限定キットも用意今回“Dress Up with Bloom”をテーマに発売されるのは、花びらを重ねたドレスのような彩りがまぶたにとけ込む新アイカラーパレットを中心とした華