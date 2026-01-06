シント＝トロイデンの谷口彰悟がインスタグラムを更新。今冬のオフショットをアップロードした。34歳の日本代表DFは、「Happy new year」と新年のあいさつ。「Winter holiday moments」と綴り、アメリカでNBAとNFLの観戦を楽しむ姿を公開した。 この投稿には「いい笑顔ですね〜」「ハンサムな」「えーー楽しそうーー！」「バスケやってても違和感ない」「NBAマイアミ・ヒート観戦からのNFLマイアミ・ドルフィンズ観戦、