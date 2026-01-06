2019−20シーズン以来のセリエA優勝を目指すユベントスが、この冬にストライカーの補強を狙っているようだ。セリエAで首位インテルと勝点６差の４位につけるユベントスは、主砲のドゥシャン・ヴラホビッチが内転筋を負傷して離脱中。イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、その代役としてアトレティコ・マドリーのノルウェー代表FW、アレクサンデル・スルロットに興味を示していると報じた。現在30歳のスルロットは、