2025年9月、静岡県牧之原市や吉田町を襲った国内最大級の竜巻から4か月が経ちました。いまも被災地を悩ませているのが、「公費解体の壁」です。 【写真を見る】「かなり時間はかかった」解体は早くても2月中旬…国内最大級の竜巻から4か月 被災者を悩ませる"公費解体の壁" リスク伴う「自費」と板挟み