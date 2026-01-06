2026Ç¯¤ÎÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡×¡£2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë1·î6Æü¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´ÀþÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¤Î¤«¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¸©À¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×Êª²Á¹âÂÐºö¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¡¢¥ê¥Ë¥¢ÌäÂê¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö·§¡×¡© ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ë¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡Û②Êª²Á¹âÂÐºö¡§¥«¥®¤Ï¡Ö±ß°ÂÀ§Àµ¡×¤È¡Ö¶âÍø¡× Q. ¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÊª²Á¹â¤Ç¸©Ì±¶ì¤·¤¤