2025年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され、現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、実行役の少年3人は、指示役とSNSを通じて接点を持ったとみられることが新たに分かりました。 【動画】"闇バイト"の実行役少年3人 指示役とSNSを通じて接点か 高齢夫婦緊縛の1000万円強盗事件＝静岡・長泉町 この事件は2025年12月、長泉町納米里（なめり）にある会社兼住宅で高齢の夫婦が口と手をテープで縛られ、現金約1000万円