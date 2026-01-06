副市長は企画部長を務める近持剛史さんに 静岡県伊東市議会の臨時議会が、1月6日開会し、約7か月間空席だった副市長のポストに、企画部長の近持剛史（ちかもち・つよし）さんが就任することが決まりました。 【写真を見る】伊東市の副市長に企画部長を務める近持剛史さんが就任することが決定 ＜伊東市議会中島弘道議長＞ 「選任に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります」 1月6日開かれた伊東市議