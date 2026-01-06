お好み焼き店の店主 逮捕 経営する熊本市の飲食店で客の女性に「占いをする」と言ってわいせつな行為をしたとして、70代の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、熊本市西区花園に住む飲食店経営、松島照幸容疑者（75）です。 松島容疑者は去年12月18日午後8時ごろ、自身が経営する熊本市中央区新町のお好み焼き店で、客として訪れた熊本県内に住む26歳の女性に「占いをする」と言って座敷に寝かせ、下半