立憲民主党の野田代表が、党幹部を「媚中（びちゅう）派」と呼び、党内に波紋を広げている。野田氏は５日、党本部で行われた仕事始め式で「ネット上での我々の評価はとても厳しい」と述べた上で、「増税派の野田佳彦に、媚中派の最高顧問、態度の悪い幹事長もいる」と、自虐ネタを披露した。党唯一の最高顧問の枝野幸男元代表は５日夜、自身のＸ（旧ツイッター）で「親台派と呼ばれることはあっても、媚中派と呼ばれるような