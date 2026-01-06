巨人に新加入した北浦竜次投手が６日、ジャイアンツタウンスタジアムで自主トレを行った。これまではジャイアンツ球場での練習がメインで、Ｇタウンで汗を流すのは移籍後初めて。同じく日本ハムから加入した松浦慶斗投手と共にランメニューやキャッチボールで丁寧に感覚を確かめ、「結果が全て」と移籍１年目にかける思いを口にした。白鴎大足利から１７年ドラフト５位で入団し、昨季は育成選手としてプレーしていた最速１５２