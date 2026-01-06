巨人の山口寿一オーナーが６日、都内のホテルで「時事通信グループ新年互礼会」に出席した。今オフは外国人ではグリフィン、ケラー、ヘルナンデス、フルプが退団。新外国人では前レイズのフォレスト・ウィットリー投手、前レッドソックスマイナーのブライアン・マタ投手、前楽天のスペンサー・ハワード投手と先発候補３投手を獲得。野手ではメジャー通算４７本塁打のボビー・ダルベック内野手を補強した。国内ＦＡでは日本ハ