昨春センバツで１９年ぶりの優勝を成し遂げ、夏の甲子園では１７年ぶりに８強入りした横浜（神奈川）が６日、横浜市内の同校グラウンドで新年最初の練習を行った。最速１５４キロを誇る今秋ドラフト１位候補右腕・織田翔希投手（２年）は、入念にフォームをチェックしながらキャッチボールなどを行った。昨秋の関東大会は８強で今春センバツは当落選上だが、「監督さん（村田監督）は常におっしゃっているんですけど、やっぱり