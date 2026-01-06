元フジテレビアナウンサー・渡邊渚の初写真集「水平線」が「週プレグラジャパ！ＡＷＡＲＤ２０２５」の最優秀作品賞を受賞し、６日、自身のインスタグラムに喜びのコメントを寄せた。渡邊は「『水平線』が、週プレＡＷＡＲＤ２０２５最優秀作品賞をいただきました。この受賞は、観てくださった皆様のおかげです！本当にありがとうございます」と感謝。続けて「写真集のオファーをいただいた時に、『本当に私でいいんです