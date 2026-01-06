西武の育成ドラフト５位・平口寛人投手（２２）が６日、埼玉・所沢市の「若獅子寮」に入寮した。「やっと始まるんだなと楽しみではある」と率直な心境を明かした平口。入寮に際しては、大学２年生の時にコーチから授かり、練習と試合両方で使用してきた「一番大切なもの」というグラブを持参した。目指すは「（直球が）１４０キロくらいでも、コントロールとキレのあるボールで抑える」と投球スタイルが似ている阪神の大竹。