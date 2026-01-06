サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCはきょう6日、新年最初のトレーニングに臨みました。 新たなシーズンの開幕まで1か月、新体制で本格始動です。 （稲葉選手）「J2昇格1年半後できるようにがんばりますので、応援お願いします」 村主新監督のもと、新たに8人の選手を迎え25人で始動したユナイテッド。練習場にはサポーターおよそ100人が駆けつけ、期待の大きさが感じられました。 （サポ}