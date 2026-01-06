足元ドル買い優勢、ユーロドル１．１７０５レベルに安値広げる＝ロンドン為替 ロンドン午前、次第にドル買いが優勢になっている。ユーロドルは1.1705レベル、ポンドドルは1.3523レベルなどに本日の安値を更新。ドル円は156.50付近へと下げ渋り。ドル指数は98.41と東京午前高値98.425に再び接近している。米10年債利回りが4.165％に低下したあと、4.18％台後半へと上昇している。 USD/JPY156.51EUR/USD1.