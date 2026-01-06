モデルの佐野麗奈（２３）が６日、自身のＸを更新。「１２月末で銀行を退職しました。就職しない道を選んで、後悔はありません」と報告した。インスタフォロワー数１６万人超。学生時代から写真集を発売するなどモデル活動を行っていた佐野は「これまでの芸能やＳＮＳは、学生・就活・銀行員をしながらの片手間でした。今年からは、逃げ道をなくして芸能に全力で本気で向き合います。覚悟を持って進みます。佐野麗奈をよろしく