こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した、りょうけん座の一角。遥か彼方の銀河が視野全体に散らばる様子は、有名な「ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド」などの画像を想起させます。【関連記事】ダークマター（暗黒物質）とは？【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測したりょうけん座の一角。ガス雲「Cloud-9」が存在する方向を捉えているが、該当する位置・距離に観測可能な恒星の集団は存在しないことが明らかに